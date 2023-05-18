İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor Megakentte yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle yüzde 71'e ulaşan trafik yoğunluğu zaman zaman durma noktasına geldi.

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Megakentin kronik sorunu trafik İstanbul denilince akla gelmeye devam ediyor.

Çözülmeyen sorun haline gelen İstanbul trafiği sürücüleri canından bezdirdi.

İstanbul'daetkili olan yağmur sabah saatlerinde mesai ve okula yetişme telaşı ile birleşti.

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yüzde 71

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine gör verilerine göre saat 09.45 itibarıyla yoğunluk yüzde 71'den inmedi.

Megakentin bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, şehir içi trafikte yoğunluk meydana geldi.

Kazalar yaşandı

Kentin Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerinin oluşmasına yol açtı.

Yaşanan su birikintileri kazaya sebep oldu.