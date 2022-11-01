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    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

    Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.
    • 01.11.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:00
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    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

    İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor.

    Oluşan sis nedeniyle bazı vapur ve motor seferleri de iptal edildi.

    DHA'nın haberine göre yaşanan iptaller nedeniyle motor seferleri önünde yoğunluk oluştu.

    Transit geçişler de durdu

    Şehir Hatları internet sitesinde “Değerli yolcularımız, İstanbul Boğazı' nda yaşanan hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve aksamalar yaşanabilmektedir" denildi.

    Öte yandan İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi geçişleri de durduruldu.

    Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi'nde ise yoğun sis sebebiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

    İstanbul’da yoğun sis VİDEO


    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #1

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #2

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #3


    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #4

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #5

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #6

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #7

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #8

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #9

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #10

    İstanbul’da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi #11


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