İstanbul'da siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde adayların sahadaki çalışmalarının sona ermesiyle, belediye ekipleri iş başına geçti. Ekipler, meydanlardaki partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.

AA & Ensonhaber

Tarihi güne saatler kaldı...

Milyonlarca seçmen yarın sandığa giderek görevini yerine getirecek.

Aylardır yurt genelinde hakim olan seçim atmosferi ise bugün sona erdi. Bu süreçte partiler ve adaylar, il il gezerek çalışmalarını sürdürdü.

Şimdilerde ise seçim yasaklarının başlamasıyla kentlerde sessizlik hakim.

Bu kapsamda sahada şimdi de görevli ekiplerin çalışmaları başladı.

Belediye personelleri görevde

Megakent İstanbul'da da siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.

Liderleri fotoğrafları vatandaşlar tarafından alındı

Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesiyor.

Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Beyoğlu'nda ve Küçükçekmece'de de belediye ekipleri partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.