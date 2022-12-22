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    İstanbul'da şok evlerine baskın:95 kişi yakalandı

    Düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" adlı 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon sonrasında 95 kişi yakalandı.
    • 22.12.2022 - 11:09
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    İstanbul'da şok evlerine baskın:95 kişi yakalandı

    Yurda girmeye çalışan düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı.

    Düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları "şok evleri" diye nitelendirilen mekanlar ile ikamet sahiplerine yönelik operasyon düzenledi.

    14 adrese baskın yapıldı

    Ekiplerin, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bağcılar ve Esenyurt'ta belirlenen 14 adrese baskın yapıldı.

    Haksız kazanç tespit edildi

    Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, düzensiz göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan ev sahipleri, emlakçılar ve aracıların haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

    İstanbul da şok evlerine baskın:95 kişi yakalandı #1

    95 göçmen yakalandı

    Operasyonda 95 düzensiz göçmen yakalandı.

    Ayrıca, düzensiz göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 10 şüpheliye de toplam 244 bin 530 lira idari para cezası kesildi.

    Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.

    Sahte pasaport operasyonunda 6 kişi yakalandı

    Ekipler, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında yürüttüğü çalışmada ise Beyoğlu'ndaki bir adrese çok sayıda yabancı uyruklu kişilerin girip çıktığını tespit etti.

    Adrese düzenlenen operasyonda 6 yabancı uyruklu kişi yakalanırken, yapılan incelemede ikisi sahte 3'ü de geçerliliğini yitirmiş pasaport ele geçirildi.

    3 kişiye işlem yapıldı

    AA'nın haberine göre, yakalanan kişiler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, bu kişilerden 3'ü hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.


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