İstanbul'da son 3 ayda, 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 bin 13 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin, Türk halkının huzur ve emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle amansız mücadelesi devam ederken, Türk gençliğini tehdit eden tehir tacirlerine de göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonların 3 aylık bilaçosu hakkında bilgi verdi.

2 BİN KİŞİ TUTUKLANDI, 1,5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da son 3 aydaki 11 bin 648 uyuşturucu operasyonunda 17 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 bin 13 şahsın tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve tüm personeline tebriklerini iletti.