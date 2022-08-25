İstanbul’da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası Esenyurt’taki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi.

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu sağanak yağış etkili oldu.

Özellikle Esenyurt'ta bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi önlemini aldı

Vatandaşlar, evlerine ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Sel ve su baskınlarına karşı yine Esenyurt'ta bulunan Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı.

İstanbul'da su baskınına karşı camiye kum torbalı önlem ViDEO

Caminin kapısına kum torbaları kondu

Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi.

Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.

DHA'nın aktardığına göre ortaya çıkan o anlar kameraya böyle yansıdı.