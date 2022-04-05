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- İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama
- Haber Merkezi
- 05.04.2022 - 09:07
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 5 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...
5 NİSAN 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama: Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
KÜÇÜKÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler: Yarımburgaz Mah,Atakent Mah
Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama: Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi: 05.04.2022 07:21
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSKİ KESİNTİ SORGULAMA