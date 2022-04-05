İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Nisan Salı 2022 İSKİ kesinti sorgulama

İstanbul'da su kesintisi yaşayan vatandaşlar, "sular ne zaman gelecek" sorusuna İSKİ aracılığıyla yanıt arıyor. Peki 5 Nisan Salı sular ne zaman gelecek? İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin iki yakasında bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 5 Nisan Salı 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler...

5 NİSAN 2022 İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BAŞAKŞEHİR

Etkilenen Mahalleler: Kayabaşı Mah,Şamlar Mah,Altınşehir Mah,Güvercintepe Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama: Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi: 05.04.2022 07:21

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

KÜÇÜKÇEKMECE

Etkilenen Mahalleler: Yarımburgaz Mah,Atakent Mah

Arıza Sebebi: Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi

Açıklama: Bayramtepe Terfi Merkezinin Depo Giriş Ve Çıkış Vanalarının Değişimi Yapılacağından İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi: 05.04.2022 07:21

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 5.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.