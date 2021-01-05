İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ocak 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ 5 Ocak 2021 su kesintisi olan ilçeler..

İstanbul'da 6 ilçede 30 saat boyunca suların kesileceği açıklandı. Suları giden vatandaşlar, sular ne zaman gelir sorusunun yanıtını arıyor.

İstanbul'un bazı ilçeleri 5 Ocak 2020 günü su kesintisi yaşıyor.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada yaklaşık 30 saat süreceği belirtilen kesintinin detayları araştırılıyor.

Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelir? İstanbul'da su kesintisi ne zaman? Hangi ilçelerde, ne zaman sular kesilecek? İşte detaylar...

İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalıma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.