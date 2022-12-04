İstanbul'da bir grup taksi şoförü, 'haksız' cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

İstanbul'un bir türlü çözülemeyen taksi sorunu vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Öyle ki vatandaşların taksilere "yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi nedenlerle alınmaması şikayetleri artırıyor.

Yabancı turistler ise pazarlık yapmadan taksilere binemediklerini belirterek yaşanan durumdan şikayet ediyor.

Ortaya çıkan bu durumdan şikayetçi olan taksiciler ise kaosun, plaka sahiplerinin önüne gelene araç vermesinden kaynaklandığını ifade ediyor.

Taksimetre tarifesi 'düşük' protestosu

Son olarak ise İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

Şişli'de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına korna çalarak geldi.

İstanbul'da taksi şoförlerinden protesto eylemi ViDEO

"Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor"

İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu.

Çapar, "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar." dedi.

"Biz eşkıya değiliz"

Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." ifadelerini kullandı.

Çapar, seslerinin duyulmaması halinde kontak kapatacaklarını söyledi.

AA'nın haberine göre taksi şoförleri açıklamalarının ardından bölgeden ayrıldı.