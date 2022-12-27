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    İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapıldı

    İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapıldı

    Taksi ve taksi dolmuş ücretlerinde yüzde 29.10 oranında fiyat artışı gerçekleştirildi. Minibüs yolculuklarındaki ücretler de artırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 12:13
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    İstanbul'da ulaşımda yeni fiyatlar belirlendi.

    Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alındı.

    İndi-bindi ve kilometre başına alınan ücretler artırıldı

    Buna göre, minibüs, taksi ve taksi dolmuş ücretlerine yüzde 29,10 zam yapılması kararlaştırıldı.

    Kabul edilen zam teklifi sonrası taksilerde indi-bindi ücreti, yüzde 42'lik artışla 28 liradan 40 liraya yükseltildi. Kilometre başına alınan ücret, 6.30 liradan 8.51 liraya çıkarıldı.

    Takside zamlı fiyatlar

    Yeni zamlarla birlikte 9.80 lira olan taksi açılış ücreti 12.65 lira olarak güncellendi. Taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67.20 liradan 100.80 liraya yükseltildi.

    Minibüs ücretleri de arttı

    Öte yandan minibüs ücretinde indi-bindi 5.25 liradan 7 liraya çıkarılırken, öğrenciler için indi-bindi fiyatı 5 lira oldu.

    İstanbul da taksi ücretlerine zam yapıldı #1

    Fiyat artışıyla ilgili UKOME'nin açıklaması

    UKOME'den yapılan açıklamada, vatandaşlara sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının yıllara sair olarak oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, elektrik, döviz kuru, ithal yedek parça gibi alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesinin gerekliliği ifade edildi.

    Açıklamada, "Minibüs, taksi, taksi dolmuş ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında ücret artışı düzenlemesi, 27.12.2022 Tarih ve 2022/14-1 Sayılı UKOME Kararıyla karar altına alınmıştır." denildi.

    İstanbul da taksi ücretlerine zam yapıldı #2


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