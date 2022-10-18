İstanbul'da tedavileri devam eden maden işçilerinden ikisi normal odaya alındı

Maden kazasında yaralanan 6 maden işçisinden, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden 2 yaralı normal odaya sevk ediliyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında yaşanan feci patlama sonrasında ülke yasa boğuldu.

Yaşanan facia sonrasında yaralanan 11 kişiden 6'sı, Sağlık Bakanlığına ait 2 ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların tedavisi devam ediyor

Yaralanan 6 işçinin tedavisi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Tedavisi devam eden işçilerin yakınlarına ziyaretler sıklıkla devam ediyor.

"2 arkadaşımız normal odaya alınacak"

İHA'nın haberine göre, sabah saatlerinde hastaneye gelen Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Ertan Kaya, işçilerin durumu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "41 şehidimiz var. Devamında da 6 arkadaşımızın da buradan sağ salim çıkması nasip olacaktır inşallah. Ülkemiz ve milletimizin her zaman çalışanları ve üretenleri olduk bu çalışmalarda kötü kazalar geçiriyoruz.

Biz bu duygular içerisinde takip ettiğimiz ve takip edeceğimiz noktaların da yeri ve zamanı geldiğinde takipçisi olmaya her zaman devam edeceğiz. Ben bu duygular ile şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum, hastanede yatan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Amasra’nın, Bartın’ın, Zonguldak’ın başı sağ olsun diyorum. Sağlık durumları ile ilgili konuşmak gerekirse 6 arkadaşımızdan 2 arkadaşımızdan İbrahim Çeliktaş, normal odaya alınacak. Remzi Taşkömür arkadaşımız da servise çıkartılacak ondan da haber bekliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın da süreci devam ediyor, aldığımız bilgilere göre onların süreci uzun olacak ama beklemede olacağız." dedi.