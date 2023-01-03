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    İstanbul'da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı

    Türkiye'de saldırı gerçekleştirileceğine dair videoyu sosyal medyada yayınlanmasının ardından yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 03.01.2023 - 11:49
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:18
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    İstanbul'da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde ülke güvenliğini bozan şahıslara yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Sosyal medya üzerinden halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki propaganda içerikli paylaşımlar yapan şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

    Özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştireceği belirlendi.

    Şüpheli tespit edildi

    Saldırı yönündeki propaganda içerikli paylaşımların, sosyal medya kullanıcısı M.A. isimli şahıs tarafından oluşturulduğu tespit edildi.

    İstanbul da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı #1

    DEAŞ üyesi yakalandı

    Şüphelinin, tehdit içerikli paylaşımları DEAŞ terör örgütü yayın organları aracılığı ile yaptığı belirlendi.

    Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen şüpheli, 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda İstanbul'da yakalandı.

    İstanbul'da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı VİDEO

    İstanbul da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı #2

    Videoları kendisi çekti

    Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller incelenirken, şüphelinin Türkiye'ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoyu kendisi tarafından çektiği belirlendi.

    Şüphelinin terör örgütüne katılırken çekilen video da operasyonda ele geçirildi.

    İstanbul da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı #3

    "Yalnız Kurt" adlı eylemin suç unsurları yakalandı

    Terör şüphelisinin, Türkiye'de bulunan yerli ve yabancı turistlere ve turizm tesislerine yönelik "Yalnız Kurt" eylemi arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.

    Terör şüphelisinin adresinde yapılan aramada ise DEAŞ terör örgütünün sözde flama, bayrakların ve bunların yapımında kullanılan şablon, boya ve kalıplar ile "Yalnız Kurt" eyleminde kullanacağı bıçak, keser gibi materyaller ele geçirildi.

    Şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı #4

    İstanbul da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı #5

    İstanbul da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı #6

    İstanbul da tehdit içerikli video çeken DEAŞ üyesi tutuklandı #7


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