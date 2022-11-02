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    İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

    Türkiye'de eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen ve daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • 02.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 09:44
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    İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

    Kahraman Mehmetçik, yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, terör mensuplarının ensesinde.

    İstanbul'da operasyon için düğmeye basıldı

    Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarıyla sürerken bir yenisi daha eklendi.

    İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

    İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı #1

    Çatışma bölgelerinde faaliyette oldukları belirlendi

    DEAŞ mensubu oldukları öğrenilen şahısların adresleri tespit edildi.

    TEM ekipleri, şahısların daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduklarını belirledi.

    İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı #2

    10 farklı adrese eş zamanlı baskın

    Dün sabah saat 06.30’da Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı #3

    6 gözaltı

    Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA2nın aktarımına göre; şüphelilerin DEAŞ için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye’ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi.

    İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı #4


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