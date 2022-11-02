İstanbul’da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı

Türkiye'de eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen ve daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kahraman Mehmetçik, yurt genelinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, terör mensuplarının ensesinde.

İstanbul'da operasyon için düğmeye basıldı

Bu kapsamda yapılan operasyonlar başarıyla sürerken bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüpheliler için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

Çatışma bölgelerinde faaliyette oldukları belirlendi

DEAŞ mensubu oldukları öğrenilen şahısların adresleri tespit edildi.

TEM ekipleri, şahısların daha önce örgüt içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduklarını belirledi.





10 farklı adrese eş zamanlı baskın

Dün sabah saat 06.30’da Avcılar Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir, Sultanbeyli, Fatih ve Sultangazi'de 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.





6 gözaltı

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA2nın aktarımına göre; şüphelilerin DEAŞ için çatışmalara katıldıkları, son dönemde Türkiye’ye gelerek burada eylem hazırlığında oldukları belirtildi.