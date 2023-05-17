İstanbul'da TKP milletvekili adayına kendi sandığından oy çıkmadı Türkiye Komünist Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Batur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşiyle birlikte oy kullandığı sandıktan TKP'ye oy çıkmadığını söyledi.

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Türkiye'de seçimler geride kaldı...

Birçok isim Meclis'e girebilmek için kıyasıya rekabete girerken ortaya ilginç detaylar da çıktı.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı itiraz süreçleri devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Batur, sosyal medyadaki hesabından, oy kullandığı sandığın tutanağıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Eşi bile vermedi

TKP’nin adayı Ahmet Batur, eşiyle birlikte oy kullandığı sandıktan partisine oy çıkmadığını söyledi.

"Kendi partime oy verememiş oldum, iyi mi!"

Ahmet Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: