İşlerine gitmek üzere yola çıkan sürücüler, yağmurun da etkisiyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte yaşanan yoğunluk, yüzde 80'e yaklaştı.

Haftanın ilk iş gününde, erken saatlerde İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşandı.

Trafik, D-100 kara yolu üzerinde yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde saat 07.30 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

HAFTANIN İLK GÜNÜ YOĞUNLUK

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, söz konusu oran saat 08.30'da ise yüzde 76 olarak kayıtlara geçti.

TEM otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir ile Sultanbeyli, Edirne istikametinde ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu, yağmur nedeniyle arttı ViDEO

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Maltepe bölgesinde yapılan altgeçit çalışmaları kapsamında D-100 kara yolunun Edirne istikametine kapatılıp trafik akışının yan yoldan verilmesi nedeniyle bölgede yoğun trafik gözleniyor.

Ayrıca Ankara istikametinde Kartal ile Tuzla arasında bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştuğu görülüyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Anadolu Yakası D-100 kara yolu ve TEM otoyolunda ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerinde yoğunluk oluştu. Kavacık bağlantısında yaşanan yoğunluk nedeniyle ara sokaklara kadar araç kuyrukları oluştu.

Kentte trafik yoğunluğu geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle de bazı bölgelerde durma noktasına geldi. D-100 karayolu Kartal-Maltepe ile Bostancı - Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.



AKSAMALARIN YAŞANDIĞI NOKTALAR

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar'da Ambarlı - Gümüşpala mevkileri arasında trafik durma noktasına gelirken tersi istikamette trafik akışı zaman zaman yavaşlıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafikte bazı noktalarda aksamalar yaşanıyor. TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir - Firuzköy mevkisi arasında trafik yavaş ilerliyor.

Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu. Beşiktaş sahil yolu Sarıyer istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.



