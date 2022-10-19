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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun yaşandığı Megakent'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de sıkışıklık olduğu görüldü. Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı.