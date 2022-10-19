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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

    Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun yaşandığı Megakent'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de sıkışıklık olduğu görüldü. Avrasya Tüneli'nde ise trafik akıcı.
    • 19.10.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:39
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı

    İstanbullular güne trafikle başladı.

    İşe ve okula gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, yüzde 62'ye ulaşan trafik sıkışıklığında zor anlar yaşadı.

    Kentin birçok noktasında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

    Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

    Her iki yakada da D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve bağlantı yollarında oluşan trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

    Haliç Köprüsü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar aralıklarla ve çift yönlü yoğunluk oluştu.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 62 ye ulaştı #1

    Seyrantepe ve Gaziosmanpaşa'da trafik kilitlendi

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bulunduğu bölgeden Seyrantepe ve Gaziosmanpaşa yönlerinde de trafikte yoğunluk arttı.

    Köprülerde çift yönlü trafik

    Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ve Altunizade girişi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Kavacık girişinde trafik sıkıştı.

    Avrasya Tüneli'nde ise trafik akışının köprülere göre daha akıcı olduğu gözlendi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 62 ye ulaştı #2


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