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- İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı
- 19.10.2022 - 10:15
- Güncelleme : 19.10.2022 - 10:39
İstanbullular güne trafikle başladı.
İşe ve okula gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, yüzde 62'ye ulaşan trafik sıkışıklığında zor anlar yaşadı.
Kentin birçok noktasında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
Her iki yakada da D-100 kara yolu, TEM oto yolu ve bağlantı yollarında oluşan trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Haliç Köprüsü'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar aralıklarla ve çift yönlü yoğunluk oluştu.
Seyrantepe ve Gaziosmanpaşa'da trafik kilitlendi
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bulunduğu bölgeden Seyrantepe ve Gaziosmanpaşa yönlerinde de trafikte yoğunluk arttı.
Köprülerde çift yönlü trafik
Anadolu Yakası’nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beylerbeyi ve Altunizade girişi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Kavacık girişinde trafik sıkıştı.
Avrasya Tüneli'nde ise trafik akışının köprülere göre daha akıcı olduğu gözlendi.