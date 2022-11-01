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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun yaşandığı kentte, sisli hava da trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı bölgede yaşanan kazalar ve arızalanan araçlar trafiği kilitledi.