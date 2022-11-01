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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

    Sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun yaşandığı kentte, sisli hava da trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin azaldığı bölgede yaşanan kazalar ve arızalanan araçlar trafiği kilitledi.
    • 01.11.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:54
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

    İstanbullular güne sisli havayla başladı.

    Deniz ulaşımının aksamasına neden olan sis, karayolunu da olumsuz etkiledi.

    Köprülerde çift yönlü trafik

    Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, yüzde 65'e ulaşan tarfik sıkışıklığında zor anlar yaşadı.

    Anadolu Yakası'nda sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametiyle D-100 karayolu Maltepe ve Kartal bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 65 e ulaştı #1

    Görüş mesafesi azaldı

    Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

    Öte yandan D-100 Yenibosna-Şirinevler istikametinde sol şeritteki aracın arızalanması nedeni ile 1 şerit trafiğe kapatıldı. Bölgedeki trafiğin giderek yoğunlaştığı belirtildi.

    Arızalı araçlar trafiği engelledi

    Bir arıza da Basın Ekspres İkitelli-Başakşehir istikametinden.

    Seyir halindeki otomobil, sağ şeritte arızalandı. Bu nedenle trafiğe kapatılan şerit, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa yönündeki arızalanan araç, trafik ekiplerince kaldırıldı. Bölgede yoğun trafik devam ettiği aktarıldı.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 65 e ulaştı #2


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