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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i gördü

    Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
    • 26.09.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 09:05
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i gördü

    İstanbul’da haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu, erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    İBB'nin yayınladığı trafik yoğunluk haritasında oran saat 08.15 sularında yüzde 60'ı bulurken, Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu zaman zaman yüzde 70’lere ulaştı.

    Özellikle Üsküdar'da trafik sıkışırken haritada bölge yoğunluğu bordo olarak gösterildi.

    Araçlar ilerleyemedi

    İşe ve okula toplu ulaşımla giden vatandaşlar yoğunlukla karşılaşırken, araçlar da trafikte ilerleyemedi.

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 70 i gördü #1

    Durma noktasına geldi

    Maltepe D-100 Karayolunda oluşan trafik ise havadan drone ile görüntülendi.

    İHA'nın aktarımına göre; sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik durma noktasına geldi.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i gördü VİDEO

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 70 i gördü #2

    İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 70 i gördü #3


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