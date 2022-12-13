Petrol
79.15
1.49%
Euro
19.6788
0.22%
Dolar
18.6403
0.02%
Altın
1.07
0.39%
Borsa
5193
0.00%
Bitcoin
324.250
0.94%
BTXN Coin
5.02
0.00%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da trafik yoğunluğu

    İstanbul'da dün gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye devam ederken sürücülerin yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk oluştu.
    • 13.12.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kod uyarısından sonra başlayan sağanak yağış, Megakent'te hayatı olumsuz etkiledi.

    İstanbul'da mesai saatinin başlamasıyla birlikte sürücüler yola çıkarken, sabah saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

    Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

    Köprülerde yoğun trafik var

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafikte yoğunluk görülüyor.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #1

    Yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı

    İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre; yüzde 80'lere kadar yükselen yoğunluk, saat 09.15 itibarıyla yüzde 76 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.

    Avrupa Yakası'nda D100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor. Bahçelievler'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam ediyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde trafik yoğunluğu sürüyor.

    Toplu ulaşımda özellikte aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #2

    Anadolu Yakası'nda çift yönlü trafik oluştu

    Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'ndan Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk oluştu. Yoğunluk Avrupa Yakası istikametinde Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkisine kadar trafik yoğun seyrederken ters yönde de trafik özellikle köprü civarında artıyor.

    Altunizade ve Kısıklı’dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne de yoğun trafik var. Kısıklı’dan Şile Otoyolu Ihlamurkuyu mevkisine kadar gidiş ve dönüş istikametinde yoğunluk görülüyor.

    Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Üsküdar-Kanlıca arası sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.

    İstanbul da trafik yoğunluğu #3


    KYK bursu zammı ne kadar oldu? 2023 burs zam oranı açıklandı! İşte KYK burs ve kredisi zam oranı
    Gündem

    KYK bursu zammı ne kadar oldu? 2023 burs zam oranı açıklandı! İşte KYK burs ve kredisi zam oranı

    Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?
    Dünya Kupası

    Dünya Kupası 2022: Fransa-Fas yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir