İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da dün gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye devam ederken sürücülerin yola çıkmasıyla trafikte yoğunluk oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kod uyarısından sonra başlayan sağanak yağış, Megakent'te hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da mesai saatinin başlamasıyla birlikte sürücüler yola çıkarken, sabah saatlerinde yağmurun da etkisini göstermesiyle birlikte trafikte yoğunluk oluştu.

Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı.

Köprülerde yoğun trafik var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafikte yoğunluk görülüyor.

Yoğunluk yüzde 80'e kadar çıktı

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre; yüzde 80'lere kadar yükselen yoğunluk, saat 09.15 itibarıyla yüzde 76 oldu. Bazı bölgelerde trafik akışı durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda D100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor. Bahçelievler'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam ediyor. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde trafik yoğunluğu sürüyor.

Toplu ulaşımda özellikte aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda çift yönlü trafik oluştu

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'ndan Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk oluştu. Yoğunluk Avrupa Yakası istikametinde Avrasya Tüneli'ne kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkisine kadar trafik yoğun seyrederken ters yönde de trafik özellikle köprü civarında artıyor.

Altunizade ve Kısıklı’dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne de yoğun trafik var. Kısıklı’dan Şile Otoyolu Ihlamurkuyu mevkisine kadar gidiş ve dönüş istikametinde yoğunluk görülüyor.

Kozyatağı Kavşağı'ndan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Üsküdar-Kanlıca arası sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.