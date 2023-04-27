İstanbul'da tramvay hattında kopan tel seferleri aksattı

DHA
Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
Ekipler çalışmalarını sürdürüyor
Ekiplerin onarım çalışmalarının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
"Mağdur olduk ıslanıyoruz"
Yaşanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mustafa Şen şöyle devam etti:
20 dakika kadar yürüyeceğiz Cevizlibağ'a kadar. Sanıyorum hatlarda sorun varmış ama mağdur olduk ıslanıyoruz.