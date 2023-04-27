İstanbul'da tramvay hattında kopan tel seferleri aksattı Kabataş- Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşanıyor.

DHA

Kabataş- Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin, Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Ekiplerin onarım çalışmalarının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

"Mağdur olduk ıslanıyoruz"

Yaşanan sorun nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Mustafa Şen şöyle devam etti: