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    İstanbul'da tramvaya binen şahıs koltuğa yatıp uyudu

    Bağcılar-Kabataş hattında ilerleyen şahıs, bir süre sonra ayakkabılarını çıkarıp koltuğa uzandı. Kafasını cama yaslayıp uyumaya başlayan şahıs kameraya yansıdı.
    • 26.08.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 11:16
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    İstanbul'da tramvaya binen şahıs koltuğa yatıp uyudu

    İstanbul'da tramvaya binen şahıs, pes dedirten bir hareket gerçekleştirdi.

    Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvayda ev rahatlığını yaşamak isteyen şahıs, ayakkabılarını çıkarttı.

    Koltuğa yatıp uyudu

    Ardından da koltuğa yayılan şahıs, kafasını cama yaslayarak uyuklamaya başladı.

    Kimseye aldırmayan şahsın bacaklarını açarak uyuduğu anlar ise bir başka yolcu tarafından kayda alındı.

    O anlar kamerada

    İşte akıllara durgunluk veren o video...

    İstanbul'da tramvaya binen şahıs koltuğa yatıp uyudu ViDEO

    İstanbul da tramvaya binen şahıs koltuğa yatıp uyudu #1


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