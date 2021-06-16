İstanbul'da uçuşlara yağmur engeli

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Cadde ve sokaklar göle dönerken uçuşlarda da aksama yaşandı.

Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle, Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, İstanbul Havalimanı'na aktarılıyor.

SABİHA'YA İNEMEYEN UÇAKLAR TUR ATTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, uzun süre İstanbul semalarında tur atarken, bazıları Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Pegasus Havayolları'nın Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakları ile Anadolu Jet'in İzmir ve Ankara seferlerini gerçekleştiren uçakları İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.



