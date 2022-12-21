İstanbul'da, ulaşım zammı için asgari ücretin açıklanması beklenecek

UKOME toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam için asgari ücretin belirlenmesinin beklenmesine karar verildi. Zam teklifinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapılacak.

İstanbul’da İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aralık ayı toplantısında, ulaşımda yapılacak zam gündeme geldi.

Toplu ulaşım ücretlerine zam teklifinin görüşülmesi için asgari ücretin açıklanmasının beklenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, UKOME'nin daha sonra olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verildi.

2 yeni otobüs hattı kabul edildi

DHA’nın haberine göre; toplantıda, İETT Genel Müdürlüğü'nün teklifiyle, Bostancı-Dudullu metro hattının 1 Ocak'ta açılması sonrası, metro hattını destekleyecek 13FY Batı Ataşehir/Finans Merkezi-Yedpa ile 10EK Esatpaşa-Kozyatağı metro otobüslerinin ihdas edilmesi konusu görüşüldü.

Yapılan oylamada, iki yeni otobüs hattı kabul edildi.

“Minibüsler taksiye bedavadan döndü”

Toplantının son bulmasının ardından söz hakkı isteyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok çabuk bitti. Bizim meslek adına çok sıkıntılarımız var ama hiç gündeme gelmiyor. Ticari taksilerde ortaklı alım satımlarda tahsisler kapalıydı, minibüsler taksiye bedavadan döndü ayrıca hisseli satışlara açıldı. Ama taksiler cezalandırıldı hala açılmadı.

“Belediyenin yardımını ve desteğini istiyoruz”

Ayrıca kamera takımı ve itaksi güncellemesi ile alakalı bir firma esnafı mağdur ediyor. Gerçekten fazla ücretler alıyor. Burada bir rekabet yok. Konuyla alakalı bunun gözden geçirilmesini rica ediyoruz. Kızıyorsunuz ama biz hiç böyle UKOME toplantısı görmedik. 10 dakika hemen bitti en azından derdimizi biz de anlatalım. Ayrıca haftaya UKOME yapılacak gibi anladık. Taksimetre ayar ücretlerine 3 tane firma sömürüyor. Bu konuda belediyenin yardımını ve desteğini istiyoruz. Son konu ise taksi duraklarındaki UKOME kararıyla karar alınmış duraklara ilçe belediyeler 'gelip bizden ruhsat alacaksınız, yoksa sizi çalıştırmayız' diyor. Hem büyükşehir belediyesinden ve ilçe belediyesinden izin alıyoruz.”