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    İstanbul’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

    Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Aziz Can Belice, evinde başına poşet geçirmiş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
    • 13.07.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 10:33
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    İstanbul’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde Beykent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Aziz Can Belice, kız arkadaşı Rana Gülümser K. ile  yaşadıkları rezidansa geldi.

    Çiftin burada geceyi geçirmesinin ardından Rana Gülümser K., ertesi gün saat 16.00 sıralarında sınava girmek için evden ayrılarak üniversiteye gitti.

    Eve dönünce korkunç manzarayla karşılaştı

    Yaklaşık 1 saat sonra eve geri dönen Rana Gülümser K., Belice’ye Beyoğlu Cihangir’e gideceğini ve kendisinin de yanına gelmesini istediğini söyledi.

    Ardından genç kız Belice’nin yanından ayrılarak yola koyuldu. Bir süre sonra Belice’nin gelmemesi üzerine Rana K., önce onu aradı ardından da mesaj attı.

    Gencin yanıt vermemesi üzerine merak ederek eve geri gelen genç kadın, zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı.

    İstanbul’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu #1

    Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

    Genç kadın bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunarak ve site güvenliğine bilgi verdi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Salondaki koltukta yatar vaziyette duran genç, başına poşet geçirilmiş halde bulundu.

    Ayrıca gencin hemen yanı başında ise hastane tipi oksijen tüpü ile vücuduna uzanan hortumlar olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin vücudunda yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

    İstanbul’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu VİDEO


    Sevgilisi ifadesi için emniyete götürüldü

    Korkunç olayın ardından polis ekipleri, ölen gencin kız arkadaşı Rana K.’yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

    Genç kadın emniyetteki ifadesinde, Aziz Can Belice’nin yaklaşık 2 hafta önce intihar edebileceğini söylediği, kendisini ciddiye almayarak geçiştirdiğini ve oksijen tüpünü gördüğünü ancak Belice’ye ne olduğunu sorduğunda bir şey söylemediğini belirttiğini ifade etti.

    İstanbul’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu #2

    Cenazesinde ailesi feryat etti

    Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Evde not bulundu

    İHA'nın haberine göre evde yapılan incelemelerde masanın üstünde ise “kedimi besleyin, iyi bakın üşümesin” yazılı bir not bulundu.

    Burada otopsisi tamamlanan genç, ailesinin yaşadığı Mersin’in Yenişehir ilçesindeki cemevinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Gencin cenazesinde ailesi ve yakınları feryat etti.

    Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

    İstanbul’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu #3

    İstanbul’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu #4


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