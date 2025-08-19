İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor.

Emniyet güçleri, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 207 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.

"GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.



Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir"