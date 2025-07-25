İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 60 kilogram kokain ele geçirildi

Yurt genelinde emniyet güçlerinin uyuşturucuyla ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı mücadelesi sürüyor.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

60 KİLOGRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonda 60 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.W.M. isimli yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain bulundu.

"BU MÜCADELE, GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİDİR"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: