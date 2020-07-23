İstanbul'da vapurdan bir yolcu denize düştü

Kadıköy-Eminönü-Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu dengesini kaybederek denize düştü. Yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da Beyoğlu Karaköy sahilinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, Kadıköy - Eminönü - Karaköy seferini yapan vapurdaki bir yolcu, dengesini kaybetmesi sonucu iskeleye yaklaştığı esnadan denize düştü.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, DENİZE DÜŞEN VATANDAŞIN İMDADINA YETİŞTİ

Vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Denizde kurtarılmayı bekleyen vatandaş ise Sahil Güvenlik ekibi ve Deniz Polisleri tarafından iskeleye çıkarıldı.

Karaköy’de bir yolcu vapurdan denize düştü- İZLE

Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından vatandaşa bir süre kalp masajı yapıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.