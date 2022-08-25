İstanbul’da yağmur trafiği de etkiledi: Yüzde 56’ya ulaştı

İstanbullular güne yağmur başladı. Araçlarıyla yola çıkan sürücüler, yağmur nedeniyle D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İlerleyen saatlerde ana ve ara arterlerde trafik yoğunluğu sürecek.

İstanbul'da yağmur etkili olmaya devam ediyor...

Megakent için dün öğle saatlerinde AKOM tarafından şiddetli yağış uyarısı verildi.

Vatandaşlar su baskını, şiddetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Trafiği de etkiledi

Birçok bölgede yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı. Devam eden sağanak yağmur kentte trafiği de etkiledi.

Son olarak D-100 karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.

Yüzde 56'ya ulaştı

İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçümlendi.

Yoğunluğun artması bekleniyor

İHA'nın aktarımına göre; gün boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hem ana hem de ara arterlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.