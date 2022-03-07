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    İstanbul'da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi

    Hafta başı itibarıyla kenti etkisi altına alması beklenen soğuk ve yağışlı havalar, İstanbul'da trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bu sabah trafik yoğunluğu, yüzde 53'ü gördü.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 09:34
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    İstanbul'da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi

    Türkiye’yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur, sabah saatleriyle birlikte başladı.

    Yağmurla birlikte soğuk hava da etkisini hissettirdi.

    Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, şemsiyeleri ile birlikte sokağa çıktıkları görüldü.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 53'Ü GÖRDÜ

    Yağmur, sabahın ilk saatlerinde de trafik yoğunluğunun oluşmasına sebebiyet verdi. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yağışın, hafta ortasından itibaren kar şeklinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

    Kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 53 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününe kadar etkili olacağı öğrenildi.

    İstanbul'da yağış sebebiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor VİDEO


    İstanbul da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi #1

    İstanbul da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi #2


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