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İstanbul'da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi

İstanbul'da yağmurlu hava, trafiği olumsuz etkiledi

Hafta başı itibarıyla kenti etkisi altına alması beklenen soğuk ve yağışlı havalar, İstanbul'da trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bu sabah trafik yoğunluğu, yüzde 53'ü gördü.