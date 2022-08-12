İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran'dan Türkiye'ye geçerek İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı'nın Kağıthane ile Fatih'te keşif yaptığı öğrenildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

Yakalanan PKK'lı tutuklandı

Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, C.A, E.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

Mıhçı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

Keşif görüntüleri ortaya çıktı

Mıhçı'nın, bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Kandil'de bomba eğitimi veren Mıhçı'nın polis ve askeri hedef aldığı ve saldırı öncesi Kağıthane ile Fatih'te keşif yaptığı öğrenildi.

Fatih'te yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı VİDEO