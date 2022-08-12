Petrol
97.95
-1.66%
Euro
18.4169
-0.62%
Dolar
17.9384
0.00%
Altın
1.036
0.38%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
432.216
-1.47%
BTXN Coin
6.98
-8.51%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C
    İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

    İstanbul'da yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı

    PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran'dan Türkiye'ye geçerek İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı'nın Kağıthane ile Fatih'te keşif yaptığı öğrenildi.
    • 12.08.2022 - 18:44
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 19:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

    Çalışmalar sırasında, İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen "Seydo Botan Gever" kod adlı Mehdi Mıhçı, 7 Ağustos'ta Fatih'te yapılan operasyonla yakalandı.

    Terör örgütüne 2014'te katıldığı belirlenen teröristin, örgütün sözde özel kuvvetler yapılanmasında bulunduğu, canlı bomba ve sabotaj konularında eğitim aldığı, bomba yapımı konusunda da uzmanlaştığı tespit edildi.

    Yakalanan PKK'lı tutuklandı

    Çalışmaların devamında, Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Güngören'de belirlenen iki adrese baskın yapan polis, C.A, E.K. ve M.K'yi de gözaltına aldı.

    Mıhçı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı.

    Keşif görüntüleri ortaya çıktı

    Mıhçı'nın, bombalı eylem için keşif yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    DHA'nın haberine göre, Kandil'de bomba eğitimi veren Mıhçı'nın polis ve askeri hedef aldığı ve saldırı öncesi Kağıthane ile Fatih'te keşif yaptığı öğrenildi.

    Fatih'te yakalanan PKK'lı Mehdi Mıhçı'nın keşif görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

    İstanbul da yakalanan PKK lı Mehdi Mıhçı nın keşif görüntüleri ortaya çıktı #1

    İstanbul da yakalanan PKK lı Mehdi Mıhçı nın keşif görüntüleri ortaya çıktı #2

    İstanbul da yakalanan PKK lı Mehdi Mıhçı nın keşif görüntüleri ortaya çıktı #3

    İstanbul da yakalanan PKK lı Mehdi Mıhçı nın keşif görüntüleri ortaya çıktı #4

    İstanbul da yakalanan PKK lı Mehdi Mıhçı nın keşif görüntüleri ortaya çıktı #5

    İstanbul da yakalanan PKK lı Mehdi Mıhçı nın keşif görüntüleri ortaya çıktı #6


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş insanı kripto yatırım projesini açıklıyor!

    Koyu halkaları azaltmaya yardımcı olan 10 yiyecek
    Sağlık

    Koyu halkaları azaltmaya yardımcı olan 10 yiyecek

    Sinan Akçıl, 4 çocuk istiyor
    Magazin

    Sinan Akçıl, 4 çocuk istiyor

    Görüş Bildir