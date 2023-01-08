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    İstanbul'da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı

    Kent genelinde yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranması olan 432 kişi gözaltına alındı. Uygulamada toplam 398 bin 996 lira para cezası uygulandı.
    • 08.01.2023 - 09:29
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 09:48
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    İstanbul'da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı

    Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla Megakent'te  'Huzur İstanbul Uygulaması' yapıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yeni yılın ilk uygulamasına ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler de katıldı.

    Denetim gece boyunca devam etti

    Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede ekipler gece boyunca görev aldı.

    Oluşturulan polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı.

    İstanbul'da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı ViDEO

    İstanbul da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı #1

    432 gözaltı

    Ekipler, 172 bin 521 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.

    Çeşitli suçlardan aranan 341 şüpheli ile yoklama kaçağı 218 kişi hakkında işlem yapıldı, 432 şüpheli gözaltına alındı.

    8 araç trafikten men edildi

    Öte yandan aramalarda 34 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 9 kurusıkı tabanca, 74 fişek, 1 kilo 253 gram uyuşturucu madde, 334 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 155 lira ele geçirildi.

    Uygulama kapsamında 574 halka açık yerin denetlenip 8 iş yerine idari işlem yapılan kontrollerde, 21 bin 639 araç ve 642 motosiklet denetlendi, 989 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi, 21 sürücü hakkında işlem yapıldı.

    İstanbul da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı #2

    201 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine gönderildi

    Toplam 398 bin 996 lira para cezası uygulanan denetimlerde, 201 yabancı uyruklu geri gönderme merkezine teslim edildi.

    AA'nın aktarımına göre; narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

    İstanbul da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı #3

    İstanbul da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı #4

    İstanbul da yılın ilk huzur uygulaması yapıldı #5


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