İstanbul'da yokuştan kayan aracı durdurma çabası

Esenyurt'ta mahalleli, kayan aracı durdurmak için seferber oldu. Yokuş aşağı kayan aracın önüne geçen 10 kişinin çabaları, kameralara yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi.

Şehrin birçok yerindeki ana yollarda trafik tam anlamıyla dururken, kimi yerlerde de kızağa dönüşen ara sokaklarda büyük bir mücadele başladı.

Karların temizlenmediği yollara araçlarıyla çıkanlar büyük tehlike atlattı.

Sürücüler araçlarını yolda tutmak üçün büyük çaba harcadı.

Esenyurt'ta mahalleli yokuş aşağı kayan aracı durdurmak için seferber oldu VİDEO

YOKUŞ AŞAĞI KAYAN ARACI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Esenyurt'ta ise kameralara ilginç görüntüler yansıdı.

Yokuş aşağı kayan bir aracı gören mahalleli, otomobili durdurmak için adeta seferber oldu.

Otomobilin kaydığını gören vatandaşlar yardıma koştu.

Aracın önüne geçen 10 kişi, yokuş aşağı iniş hızını yavaşlatmaya çalıştı.