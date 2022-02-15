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    İstanbul'da YPG operasyonu: 22 gözaltı

    3 ayrı soruşturma kapsamında YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 09:44
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    İstanbul'da YPG operasyonu: 22 gözaltı

    Teröre ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında düğmeye basıldı.

    18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    İçerisinde Suriye uyruklu şahısların da olduğu ve terör örgütü YPG adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Şüphelileri yakalamak için düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

    İstanbul da YPG operasyonu: 22 gözaltı #1


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