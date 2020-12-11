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İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti

İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti

İstanbul Esenler’de bir erkeğin zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel tacizde bulunduğu anlar kaydedildi. Kameralara yansıyan o anlar izleyenlere bu kadarı da olmaz dedirtti.