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    İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti

    İstanbul Esenler’de bir erkeğin zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel tacizde bulunduğu anlar kaydedildi. Kameralara yansıyan o anlar izleyenlere bu kadarı da olmaz dedirtti.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 18:19
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 18:34
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    İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti

    İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir markette zihinsel engelli bir kıza cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri sosyal medyaya düştü.

    Görüntülerin sosyal medyada yayılması, infiale yol açtı. Görüntülerde, sapığın cinsel istismarda bulunup öptüğü kız çocuğuna para verdiği de görülüyor.

    Sosyal paylaşım platformu Twitter’da paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunuyor.

    İĞRENÇ OLAY KAMERADA

    Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, küçük kıza arkadan sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. Ardından da küçük kızın eline para tutuşturuyor.

    İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti- İZLE

    SAPIĞIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

    Sosyal medyada görüntülerin yayınlamasının ardından, kullanıcılar sapığın kimliğinin bulunması ve yakalanması için talepte bulunmaya başladı.

    İstanbul da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti #1

    İstanbul da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti #2

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