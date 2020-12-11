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- İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti
İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti
- Haber Merkezi
- 11.12.2020 - 18:19
- Güncelleme : 11.12.2020 - 18:34
İstanbul’un Esenler ilçesindeki bir markette zihinsel engelli bir kıza cinsel istismarda bulunan sapığın görüntüleri sosyal medyaya düştü.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması, infiale yol açtı. Görüntülerde, sapığın cinsel istismarda bulunup öptüğü kız çocuğuna para verdiği de görülüyor.
Sosyal paylaşım platformu Twitter’da paylaşılan görüntülerde yaşlı bir adam, zihinsel engelli bir kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunuyor.
İĞRENÇ OLAY KAMERADA
Güvenlik kamerası görüntülerinde sapık, küçük kıza arkadan sarılarak cinsel istismarda bulunduktan sonra öpüyor. Ardından da küçük kızın eline para tutuşturuyor.
İstanbul'da zihinsel engelli çocuğu markette taciz etti- İZLE
SAPIĞIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR
Sosyal medyada görüntülerin yayınlamasının ardından, kullanıcılar sapığın kimliğinin bulunması ve yakalanması için talepte bulunmaya başladı.