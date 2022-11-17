İstanbul'daki barajlar kuruma noktasında

İstanbul'un içme suyunu karşılan barajların genel doluluk oranı yüzde 36,33 seviyelerine kadar düşerek kurama noktasına geldi.

Yaz aylarında etkisini gösteren kuraklık, yağışların başlamamasından sonra korkutan boyutlara ulaştı.

İstanbul'un içme suyunu karşılayan birçok göl ve baraj kuruma noktasına geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 36,33 seviyelerine kadar düştü.

Kasım ayının ilk günlerinde kuraklık başladı

İstanbul'da ekim ayında yüzde 40,84 olan su seviyesi ise kasım ayının ilk günlerinde azalmaya başladığı verilere yansıdı.

Alibey Barajı'nda ise kuraklık nedeniyle tarihi Mağlova Kemeri tamamen gözüküyor.

Sazlıdere Barajı'nda havadan çekilen görüntüler ise kuraklık tehlikesinin yaklaştığını işaret ediyor.

Toprakta yarık oluştu

Daha önce sular altında olan bölgede tamamen suların çekilmemesinden dolayı toprakta yarıklar oluştuğu görüldü.

Barajlar kuraklık seviyesinde

İHA'nın haberine göre, öte yandan İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle: "Ömerli Barajı yüzde 43,17 Alibey yüzde 19,05 Büyükçekmece yüzde 43,08 Darlık yüzde 37,79 Sazlıdere yüzde 42,18 Elmalı yüzde 40,33 Istrancalar yüzde 22,62 Kazandere yüzde 15,3 Pabuçdere yüzde 2,92 Terkos yüzde 41.14"