İstanbul’daki DHKP-C operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı

İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen ve 9 şüphelinin gözaltına alındığı baskın sırasında, çelik kapı kırılana kadar örgütsel dokümanların yakıldığı ve imha edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesince dün DHKP-C’ye yakınlığıyla bilinen İdil Kültür Merkezi'ne operasyon düzenlenmiş, 9 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.

Örgüt tarafından ‘kozmik oda’ olarak tabir edilen, yurt dışı lider kadrosuyla yurt içi lider kadrosu arasındaki emir ve talimatları içeren yazışmaların da yapıldığı ileri sürülen İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen ve C.T., B.V., S.G., R.A., B.Y., B.I., S.K., C.K. ve F.Ş. adlı 9 kişinin ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLARI YAKTILAR

Elde edilen bilgilere göre operasyonda, zanlıların baskın sırasında, emniyet güçlerinin çelik kapıyı kırana kadar örgütsel dokümanları yaktıkları ortaya çıktı.

AÇIKTA BIRAKILAN DİJİTALLERİ YAKIP KIRDILAR

Bilgisayar, harddisk, flash bellek ve ram kısımları olası bir operasyonda sökülüp kırılabilecek şekilde açıkta bırakılan dijitallerin şüphelilerce yakıldığı ve kırıldığı öğrenildi.

Harddisk ve hafıza kartlarından oluşan dijital dokümanların, geriye dönük olarak İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde incelemeye alındığı ve kurtarılmaya çalışıldığı aktarıldı.

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EYLEM PLANI AÇIĞA ÇIKACAK

Dijital verilerin kurtarılması halinde, içinde hangi eylem planların yer aldığı açığa çıkacak.

Öte yandan adı geçen kültür merkezine daha önce de defalarca operasyon düzenlenmiş, bu baskınlardan birinde yurt içinde bulunan örgüt üyelerinin sözde lider kadrosuna göndermiş oldukları faaliyet raporları ve örgütün Türkiye genelinde bölge, alan ve iller bazında kodlamaları içeren bilgilerin ele geçirildiği ifade edilmişti.