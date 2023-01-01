UKOME tarafından 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taksi ücretlerine getirilen zam sonrasında, taksimetre güncelleme yoğunluğu oluştu.

Türkiye gündeminde tartışma yaratan taksi konusu, gelen son zam ile hararetlendi.

Zam gelmeden önceki hali dahi pahalı bulunan taksi ücretlerinin zamlı hali, taksiciler tarafından da az bulundu.

Açılış ücreti 9.80, kısa mesafe 40 TL

UKOME tarafından 27 Aralık günü alınan kararla, taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, kısa mesafe ücreti ise 28 liradan 40 liraya çıkarıldı.

İstanbul'daki taksiciler, fiyat güncelleme kuyruğuna girdi VİDEO



Taksiciler güncelleme kuyruğuna girdi

Yeni güncellemenin uygulamaya geçmesi için 1 Ocak tarihi işaret edilirken, İstanbul'daki taksiciler, fiyat güncellemek için sıraya girdi.

Taksiciler bugünden itibaren uygulanacak zamlı tarife için, taksimetrelerini güncellemeye başladı.

"Taksiciler nefes alacak"

Bağcılar’da taksimetrelerin fiyat güncellemesini düzenleyen firmanın önünde araç kuyruğu oluşturan taksicilerden Cenker Çokatar, sabahın erken saatinde sıraya girdiğini belirterek, gelen zam kararıyla taksicilerin bir nebze de olsa rahat nefes alabileceğini söyledi.

Daha önce para kazanamadıklarını savunan Erhan Yapıcı ise gelen zamlarla kazanç durumlarının daha iyi olabileceğini ifade etti.

Güncelleme maliyeti

Bir diğer yandan, taksicilerin güncelleme maliyeti de merak konusu oldu.

Taksimetreler 250 liraya, naklimetreler 77 liraya, takograf cihazları 311 liraya muayene edilecek.

Egzoz gazı ölçme cihazları için belirlenen muayene ve damga bedelleri 210 lira ile 560 lira arasında olacak.