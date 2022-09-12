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    İstanbul'daki trafik yoğunluğuna hafriyat kamyonu çilesi

    Okulların yeni döneme başlamasıyla trafik kilitlenirken, yola girmeye çalışan hafriyat kamyonu çileden çıkardı. O anlar kamerada.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2022 - 09:45
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    İstanbul'daki trafik yoğunluğuna hafriyat kamyonu çilesi

    2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk zili bugün çaldı.

    Okulların başlamasıyla öğrenci araçları da trafiğe karıştı.

    İstanbullular, haftanın ilk günününe trafik seferberliği ile başladı.

    Trafik yoğunluğu yüzde 63'ü bulurken, vatandaşların kimi okula kimi ise işe gitmeye çalıştı.

    Trafiğe hafriyat aracı eklendi

    Trafik belirli noktalarda adeta durma noktasına gelirken, üstüne bir de hafriyat kamyonları eklendi.

    Üsküdar'da aracı ile gideceği konuma yetişmeye çalışan bir vatandaş, sıkışık trafiğe giren hafriyat kamyonuna isyan etti.

    "Hafriyat araçlarının trafikte ne işi var?"

    Ensonhaber ihbar hattına gelen olayda vatandaş "Okulun ilk günü, bu uzun hafriyat araçlarının trafikte ne işi var?" dedi.

    İşte o anlar...

    İstanbul'daki trafik yoğunluğuna hafriyat kamyonu çilesi VİDEO

    İstanbul daki trafik yoğunluğuna hafriyat kamyonu çilesi #1


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