İstanbul'daki Ukrayna-Rusya görüşmesi sona erdi

İstanbul'daki Ukrayna-Rusya heyetleri arasında yapılan müzakere tamamlandı.

Ukrayna ve Rusya arasında 34 gündür devam eden savaşta Türkiye'nin barış diplomasisi sonuç vermeye devam ediyor.

Türkiye, Antalya Diplomasi Forumu'nda iki tarafın dışişleri bakanlarını bir araya getirdikten sonra, barış müzakerelerine de ev sahipliği yaptı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelen Ukraynalı ve Rus heyetlerin barış müzakeresi sona erdi.

AYRINTILAR GELİYOR..