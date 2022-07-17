O metrobüs durağı 2 gün kapalı olacak! İstanbulkart'tan duyuru geldi..

Metrobüs durağı iki gün boyunca kapalı olacak.Bu durağı kullanan vatandaşlara alternatif bir durak tavsiye edildi.İşte o durak

İstanbulkart sahiperine gelen bir SMS ile İncirli metrobüs durağının 17 -19 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacağı bildirildi.

Metrobüs yolunda yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gün boyunca kapalı olacak İncirli metrobüs durağını kullananlar için alternatif bir durak tavsiye edildi.

İstanbulkart'tan gelen SMS'te "Değerli İstanbulkartlı, daha güvenli ve tasarruflu Metrobüs hattı için Metrobüs yoluna 'Beyaz Yol Beton Kaplama' yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında İncirli istasyonu Söğütlüçeşme yönü, 17 Temmuz 18:00 ile 19 Temmuz saat 06:00 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Söğütlüçeşme yönüne gitmek için önce Bahçelievler durağına gidebilir, oradan Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüslere binebilirsiniz." ifadelerine yer verildi..