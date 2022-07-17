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    O metrobüs durağı 2 gün kapalı olacak! İstanbulkart'tan duyuru geldi..

    Metrobüs durağı iki gün boyunca kapalı olacak.Bu durağı kullanan vatandaşlara alternatif bir durak tavsiye edildi.İşte o durak
    • 17.07.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 14:42
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    O metrobüs durağı 2 gün kapalı olacak! İstanbulkart'tan duyuru geldi..

    İstanbulkart sahiperine gelen bir SMS ile İncirli metrobüs durağının 17 -19 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacağı bildirildi.

    Metrobüs yolunda yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gün boyunca kapalı olacak İncirli metrobüs durağını kullananlar için alternatif bir durak tavsiye edildi.

    O metrobüs durağı 2 gün kapalı olacak! İstanbulkart tan duyuru geldi.. #1

    İstanbulkart'tan gelen SMS'te "Değerli İstanbulkartlı, daha güvenli ve tasarruflu Metrobüs hattı için Metrobüs yoluna 'Beyaz Yol Beton Kaplama' yapıyoruz. Bu çalışma kapsamında İncirli istasyonu Söğütlüçeşme yönü, 17 Temmuz 18:00 ile 19 Temmuz saat 06:00 tarihleri arasında kapalı olacaktır. Söğütlüçeşme yönüne gitmek için önce Bahçelievler durağına gidebilir, oradan Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüslere binebilirsiniz." ifadelerine yer verildi..


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