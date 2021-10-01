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    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi

    iş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Beyazıt Tramvay Durağı'nda oluşan yoğunluktan yolcular tramvaya binmek için birbirleriyle yarıştı.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 20:49
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    İstanbul'da yağmurla birlikte trafikte yoğunluk yüzde 80'lere çıktı.

    Benzer yoğunluk toplu taşıma istasyonlarında da yaşandı.

    BOŞ TRAMVAY BEKLEDİLER

    Beyazıt Tramvay Durağı'nda oluşan kalabalık nedeniyle yolcular uzun süre binebilecekleri tramvay bekledi.

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi VİDEO

    TIKA BASA BİNMEK ZORUNDA KALDILAR

    Yolcular tramvaya binmek için birbirleriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

    Tramvay içinin de tıka basa dolu olduğu görüldü.

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #1

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #2

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #3

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #4

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #5

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #6

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #7

    İstanbulların iş çıkışı toplu taşıma çilesi #8

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