İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde de etkili olmaya devam ediyor.

Pendik ve çevre ilçelerde de aralıklı olarak etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

VATANDAŞLAR BEYAZ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Pendik’te sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar da beyaz manzara ile karşılaştı. Vatandaşlar yağan karın altında otobüs ya da iş servisi bekledi.

"BU SENE ÇOK KAR YAĞDI"

Yağan kar hakkında konuşan Ali Topaloğlu, “Çok güzel kar yağıyor İstanbul’a bu sene iyi kar yağdı. Aksilik yaşanmaz, bu karlarla ne olacak.” dedi.

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OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul'da bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen kar yağışı öncesinde valilik tarafından okullar tatil edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına yönelik alınan tedbirleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valiliği tarafından kar yağışı öncesinde alınan tedbirler şu şekilde:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30'da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

BAKIMEVLERİ VE KREŞLERE DE TATİL



1. İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

2. Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

3. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

ENGELLİ, MALUL VE HAMİLE PERSONEL İZİNLİ SAYILACAK



4. 18 Mart 2022 Cuma günü Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."