Sabah saatlerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla yollarda kalan İstanbullu, çaresizce tıkanan trafiği izledi.

İstanbul hafta başından itibaren adeta kara teslim oldu.

Şehrin yüksek kesimlerinde 50 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı çocukları mutlu etse de Megakent'in acı gerçekliği trafik felç oldu.

Özellikle bu sabah erken saatlerinde etkisini hayli artıran kar yağışı nedeniyle adeta şehirde hayat durdu.

İstanbullunun kar çilesi VİDEO

TRAFİK TAMAMEN DURDU

Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun yağış uyarısı dikkate alınmayınca şehrin en işlek yolları karla kaplandı.

Zamanında yapılmayan tuzlama ve yol açma çalışmaları nedeniyle araçlar adeta kara saplandı.

İşe gitmek üzere yola çıkan birçok İstanbullu yolda kaldı.

O vatandaşlardan biri de E-5 üzerindeki bir üst geçitten tıkanan trafiği kaydettiği görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.