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- İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi
İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi
- AA
- 04.01.2021 - 13:05
- Güncelleme : 04.01.2021 - 13:13
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmalarının yapılacağını duyurdu.
Çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak.
YARIN AKŞAM BAŞLAYACAK
Kesintilerin yaşanacağı bölgeler:
Esenyurt'ta; Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde.
Başakşehir'de; Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent Mahallesi'ne, Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi'ne, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında su verilemeyecek.