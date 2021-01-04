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İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi

Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine yarın akşam itibari ile 30 saat süreyle su verilemeyecek.