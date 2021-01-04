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    İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi

    Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine yarın akşam itibari ile 30 saat süreyle su verilemeyecek.
    • AA
    • 04.01.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 13:13
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    İstanbul'un 6 ilçesinde su kesintisi

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmalarının yapılacağını duyurdu.

    Çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yaşanacak.

    YARIN AKŞAM BAŞLAYACAK

    Kesintilerin yaşanacağı bölgeler:

    Esenyurt'ta; Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde.

    Başakşehir'de; Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent Mahallesi'ne, Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi'ne, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

    İstanbul un 6 ilçesinde su kesintisi #1

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