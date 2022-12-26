İstanbul'un düzensiz göçle mücadele karnesi belli oldu

İstanbul'un düzensiz göçle mücadele karnesi belli oldu

Vali Yerlikaya, "110 bin 91 kişi, sınır dışı işlemleri kapsamında geri gönderme merkezlerine sevk edildi" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin son verileri paylaştı.

Vali Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını söyledi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

İstanbul'da düzensiz göçle ilgili son durum

"47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."

AA'nın aktardığına göre, İstanbul Valisi, söz konusu verilere ilişkin paylaşımında bir de tabloya yer verdi.