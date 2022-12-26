Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8672
0.15%
Dolar
18.6773
-0.01%
Altın
1.079
0.02%
Borsa
5539
1.55%
Bitcoin
319.466
-0.06%
BTXN Coin
6.51
-2.39%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    İstanbul'un düzensiz göçle mücadele karnesi belli oldu

    Vali Yerlikaya, "110 bin 91 kişi, sınır dışı işlemleri kapsamında geri gönderme merkezlerine sevk edildi" dedi.
    • 26.12.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'un düzensiz göçle mücadele karnesi belli oldu

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin son verileri paylaştı.

    Vali Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını söyledi.

    Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

    İstanbul'da düzensiz göçle ilgili son durum

    "47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."

    AA'nın aktardığına göre, İstanbul Valisi, söz konusu verilere ilişkin paylaşımında bir de tabloya yer verdi.

    İstanbul un düzensiz göçle mücadele karnesi belli oldu #1

    İstanbul un düzensiz göçle mücadele karnesi belli oldu #2


    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Düğünde güreş tuttular
    3. Sayfa

    Düğünde güreş tuttular

    Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'leri
    Futbol

    Galatasaray - İstanbulspor maçının ilk 11'leri

    Görüş Bildir