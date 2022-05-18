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    İstanbul'un yeni millet bahçesinde ilk fidan 29 Mayıs'ta dikilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni millet bahçesine ilk fidanın 29 Mayıs günü dikileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 12:53
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    İstanbul'un yeni millet bahçesinde ilk fidan 29 Mayıs'ta dikilecek

    AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

    İstanbul'un Fethi'ni Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'un yeni millet bahçesinde ilk fidan 29 Mayıs'ta dikilecek" ifadelerini kullandı.

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