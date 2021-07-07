Yüzde 38 artış! Bedeli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte son rakamlar...

Yüzde 38 artış! Bedeli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte son rakamlar...

Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, "Bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu?" sorusunu araştırıyor. İşte bedelli askerliğe dair son durum..

Bedelli askerlik 2019 yılında getirilen kanunla kalıcı oldu. Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen adaylar, bu kanundan faydalanabiliyor.

Askerliğini bedelli olarak yapmayı tercih edenler, bu sene ücretin değişip değişmediğini merak ediyor.

Bedelli askerlik yapmak isteyenler, "Bedelli askerlik tutarı ne kadar? Zam geldi mi?" sorusunu araştırıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

26 Haziran 2019 tarihinde 31 bin 343 TL olan bedelli tutarı, 1 Temmuz 2019 tarihinde 33 bin 230 liraya yükseldi.

2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli tutarı bu yılın ocak – haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulandı. Bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 43 bin 150 liraya çıktı.

Yasanın çıkartıldığı tarihte bedelli askerlik tutarının 31 bin 343 TL olduğu dikkate alınırsa, o tarihten bu yana olan iki yıllık dönemdeki artış yüzde 38 oldu.

Yıllara göre bedelli askerlik tutarları:

2011: 30.000 TL

2014: 18.000 TL

2018: 15.000 TL

2019 Haziran: 31.343 TL

2019Temmuz - Aralık : 33.230 TL

2020 Ocak - Haziran: 35.054 TL

2020 Temmuz - Aralık : 37.070 TL - 2021 Ocak

2021 Ocak- Haziran: 39.788 TL

- 2021 Temmuz - Aralık : 43.150 TL

YOKLAMA KAÇAKLARI BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLİR Mİ?

7179 Sayılı Asker Alma Kanunu’nun 9. maddesinin 6. bendine göre, yoklama kaçağı olanlar bedelli askerlik hakkından yararlanamıyor.