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    İşten çıkarma yasağı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

    Resmi Gazete'de yayınlanan kararla işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 08:24
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 09:21
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    İşten çıkarma yasağı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'ya 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

    İşten çıkarma yasağı kararı Resmi Gazete de yayınlandı #1

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