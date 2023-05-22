İstifa eden edene! Seçim öncesi Balıkesir'de DEVA ve Gelecek Partisi il başkanları görevlerinden ayrıldı 14 Mayıs seçimlerinin ardından DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Ergül ve eski İl Başkanı Kemal Aydemir ile Gelecek Partisi İl Başkanı Ali Ünal, il başkanlığı görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İHA

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için pazar günü bir kez daha sandığa gidiyor.

Bu süreçte siyaset arenasında hareketlilik devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda, Milletvekili genel seçiminde parlamento üstünlüğünü alma sevinci yaşanıyor.

Öyle ki, AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,61 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 268 milletvekili çıkardı. MHP yüzde 10,07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Parti yüzde 2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı.

Millet İttifakı çatısı altında buluşan CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Parti ve Demokrat Parti, TBMM'de çoğunluğu yakalayamadı.

DEVA, SP, Gelecek ve DP’li isimlerin yer aldığı ortak listeyle seçime giren CHP Meclis’e 169 milletvekili getirebildi.

DEVA ve Gelecek Partisi'nden kopuşlar başladı

Bu kapsamda muhalefet kanadında gergin bir seçim çalışması başlatıldı.

Süreç işlerken, istifalar da kaçınılmaz oldu.

Balıkesir'de DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Ergül, DEVA Partisi'nin kurucu İl Başkanı Kemal Aydemir ve DEVA Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Karani hem parti üyeliğinden hem de görevlerinde istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

İstifa eden edene

DEVA Partisi'nin Balıkesir kurucu İl Başkanı Av. Kemal Aydemir, milletvekili aday adayı olduğu için istifa etmişti.

Aydemir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kamuoyuna, Kurucu İl Başkanı olduğum Deva Partisi üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim."

Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Ali Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi İl Başkanlığından ve üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

Ünal, yaptığı paylaşımda, "Kurucusu olduğum Balıkesir Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevimde yanımda olup tüm desteğini esirgemeyen teşkilatımıza, üyelerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İl Başkanlığından ve üyeliğimden istifa ediyorum." dedi.