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    İstiklal Caddesi teröristini evinde saklayan şahıs adliyede

    6 vatandaşımızın şehit düştüğü terör saldırısı ile ilgili soruşturma sürerken, olayı gerçekleştiren teröristi evinde saklayan şahıs, adliyeye sevk edildi.
    • 17.11.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:19
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    İstiklal Caddesi teröristini evinde saklayan şahıs adliyede

    İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

    6 kişinin can verdiği 81 kişinin ise yaralandığı saldırıda, olayla ilişiği bulunan 51 kişi gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edildi

    Olayı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındıktan sonra, zırhlı araçla İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

    Teröristi evinde saklayan şahıs da sorguda

    Hacı kod adlı teröristin talimatları doğrultusunda Suriye'den Bilal Hassan adlı teröristle birlikte gelen Ahlam Albashır’ı evinde saklayan Ferhat Habeş de adliyeye sevk edilenler arasında bulunuyor.

    İstiklal Caddesi teröristini evinde saklayan şahıs adliyede #1


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